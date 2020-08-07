美國國會民主黨領袖與川普總統最高幕僚周四繼續就新一輪新冠紓困振興方案進行協商，但仍無法取得實質進展。

民主黨籍眾議院議長佩洛西、參議院少數黨領袖舒默、財政部長穆努欽與白宮幕僚長米道斯，周四繼續就新一輪紓困案進行協商。雖然雙方目前都展現出持續協商的意願，不過川普已揚言如果無法很快達成協議，府方將退出談判，且他將考慮動用行政權，提供一些有限的援助措施。

美國財長穆努欽對此表示，如果我們明天（周五）在重大議題上還是未能達成妥協，總統還有行政命令的其他選擇。他坦承，在主要議題上「我們仍存在極大的分歧」。

川普在前往俄亥俄州訪問時表示，如果周五仍無法新紓困案達成協議，他將簽署行政令以延長加發失業給付措施、發布租稅假期條款、禁止驅逐房客，以及暫停畢業生償還學貸。

白宮幕僚長米道斯周三曾表示，如果民主黨與白宮無法達成協議，川普總統將自行採取行政措施延長加發失業給付與「驅逐暫停令」（Eviction Moratorium）兩項紓困政策。共和黨參議員Roy Blunt周三透露，如果到周五還無法達成協議，那此事就算破局了。

參議院多數黨領袖麥康諾與眾議院議長佩洛西周四表示，雖然雙方仍存在重大分歧，還需更多時間解決，但相信最終能達成協議。

(時報資訊)