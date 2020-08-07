掌握遠東機密！綠質疑黃國昌曾會面李恆隆陣營

前立委黃國昌在《公司法》修法朝野協商時，立場似乎前太平洋流通公司董事長李恆隆一致，而且拿到的文件資訊又屬不利遠東的機密，遭前立委郭正亮質疑，可能和李恆隆，或是其陣營人士見過面。當某台記者致電黃國昌詢問相關議題時，黃國昌手機無人接聽和回應。

據《中天新聞》報導，2018年《公司法》朝野協商，黃國昌精準揭露遠東內部機密資訊，重砲攻擊徐旭東溝通經濟部高層。對此，郭正亮就質疑，「那顯然他（黃國昌）應該有見面（李恆隆），你事實上就代表李恆隆那個立場的力量有見過面」。

郭正亮的質疑其來有自，因為黃國昌能拿到不利遠東的內部資料，甚至瞄準《公司法》猛攻經濟部，立場還跟李恆隆相近，莫怪會遭質疑兩人是否有過會面？對此，傳出調查局監聽發現，李恆隆曾經一度想找黃國昌合作。

檢調長期監聽行賄的李恆隆發現，黃國昌為《公司法》修法，砲轟經濟部的表現，引來李恆隆的注意。因此，透過白手套郭克銘，希望能找上黃國昌的想法。郭克銘則回應，「我認識，可介紹」。但最終修法未果，李抱怨郭克銘拿那麼多「公關費」，卻沒辦成什麼事，甚至親自向黃國昌查證是否認識郭克銘，結果黃國昌回覆不認識郭克銘。

傳出檢調好奇為何兩人交情好到可以直接聯繫？對此，《中天新聞》記者打電話要向黃國昌求證，但電話卻轉入語音信箱沒有回應。

(中時新聞網)