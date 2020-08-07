國民黨質疑政府標案的評委親綠，行政院長蘇貞昌上午壓低姿態表示，我們要從各方面來防堵，如果還有不周，還有不對的地方，我們都會防制。

綠色執政頻傳貪汙收賄、以及政府標案評委不利益迴避，已不再是清廉保證。行政院長蘇貞昌上午出席公開活動時，表達政府願全力防制類似情事。

他說，標案都應該嚴謹、公開、公平的進行，蔡總統一再要求，執政團隊嚴謹遵守，我們看過去各種標案、各種情況都有，要盡量從各方面來防堵，如果還有不周，還有不對的地方，我們都會防制。

(中時 )