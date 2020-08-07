綠執政標案評委親綠 蘇揆：有不對會防制 11:472020/08/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨質疑政府標案的評委親綠，行政院長蘇貞昌上午壓低姿態表示，我們要從各方面來防堵，如果還有不周，還有不對的地方，我們都會防制。 綠色執政頻傳貪汙收賄、以及政府標案評委不利益迴避，已不再是清廉保證。行政院長蘇貞昌上午出席公開活動時，表達政府願全力防制類似情事。 他說，標案都應該嚴謹、公開、公平的進行，蔡總統一再要求，執政團隊嚴謹遵守，我們看過去各種標案、各種情況都有，要盡量從各方面來防堵，如果還有不周，還有不對的地方，我們都會防制。 (中時 ) #政府標案 #評委 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 報復性買盤 新莊海悅花園8周賣8成 04:102020/08/07 產業．科技 美衛生部長來台免居檢 宅神批：指揮中心盲目替長官瞎扯 09:532020/08/07 生活 新聞透視》撤罰護人權 守住憲法高度 04:102020/08/07 政治要聞 補漏洞 朝野政黨喊修法 04:102020/08/07 政治要聞 行政院：入境不普篩 因病毒量過低 04:102020/08/07 生活新聞 該不該被廢 新舊試委內鬨 04:102020/08/07 政治要聞 廖燦昌超貸遠航 藍疑綠派系涉入 04:102020/08/07 政治要聞 工商社論》民主體制下的政策短線操作令人憂心 04:102020/08/07 財經要聞 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 美擬售台 4架無人偵察機 華府與北京緊張局勢 恐再升級 04:102020/08/07 政治要聞 政治熱門新聞 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 說法又變？排除境外陸生返台 蘇揆：專家研判後因應措施 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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