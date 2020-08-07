米可白6日深夜宣布和「尾牙大王」尪謝銘杰離婚，雖然兩人分開了，但沒有不愉快，謝銘杰也表示即使婚姻無法繼續，但「我們還是永遠的家人」，其實，謝銘杰出身單親家庭，只有國中畢業的他，靠著自己努力拚出破億身家，人生成功翻轉。

謝銘杰出身單親家庭，私生子的他，靠媽媽到處走唱養活他，高一沒念完就被退學，他開始打零工，22歲跟銀行借50萬創立「飛虹國際公司」，沒有背景的他，創業初期跌跌撞撞，直到接下智邦科技的尾牙活動，才開始出頭，現幾乎全台知名企業都找他辦活動，年賺4億。

據《三立新聞》報導，謝銘杰除了事業成功外，3年前更破格錄取新加坡國立大學EMBA，成為除了吳寶春外，台灣唯二以國中畢業的學歷，「跳級」錄取世界知名大學。

謝銘杰在活動認識米可白，之後開始展開追求，不過一開始米可白對他完全不來電，還曾一度因為男方追求太火熱，把對方封鎖，但他最後成功抱得美人歸，未料僅維持6年就離婚，對於外界對於婚變的臆測，他也發聲明澄清，他和米可白「無任何生小孩不生小孩的問題」，彼此間「無任何的不愉快」，強調離婚後與米可白依舊是永遠的家人。

(中時新聞網)