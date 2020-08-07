台積電先進製程獨霸全球，不僅狠甩競爭對手三星，更超車美國晶片大廠英特爾，包括蘋果、超微、高通等大客戶爭相下單，造成7奈米和5奈米產能塞爆。台積電先進技術之所以如此強大，副總廖永豪表示，台積電在設備工程能力上的要求，只能用「近乎苛求」四字來形容。

台積電今年7奈米與5奈米先進製程需求強勁，包括車用電子平台、智慧型手機、高效能運算和物聯網等都可望同步成長；4奈米是5奈米加強版製程技術，預計2022年量產；3奈米製程開發符合進度，將在2022年下半年量產。

在台積電不斷開發更先進製程之際，英特爾（Intel）日前坦承7奈米製程延宕半年，考慮委外代工生產，也讓台積電撿到槍，本周則傳出三星5奈米出包，高通緊急將處理器訂單轉給台積電，顯見台積電穩座晶圓代工龍頭寶座。

三立新聞報導，台積電副總經理表示，台積電在先進技術能完成挑戰，主要是在設備工程上的能力還有要求，只能用「近乎苛求」四字來形容。

他舉例，「在很多薄膜上的要求，已經到奈米的標準，甚至有些到了更小的境界，而我們最注重的良率，在每一道製程所掉下來的雜質，幾乎已經要求到0顆的地步。這就是台積電技術不斷領先創新的原因。」

(中時新聞網)