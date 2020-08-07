新竹縣按摩坊疑情殺 1男1女急送醫 11:572020/08/07 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣疑傳出情感糾紛傷害案件，一男一女送醫急救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣一家按摩坊疑傳出情感糾紛傷害案件，一男一女送醫急救。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真） 新竹縣湖口鄉一處按摩坊7日上午傳出傷害意外，疑似是有感情糾紛，1名女子全身浴血，由新竹縣消防局緊急送醫急救，另名男子身上亦有傷口，同樣送醫，詳情尚待警方釐清。 (中時 ) #新竹縣 #湖口鄉 #消防局 #急救 #竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄住宅失火女鄰居幫忙滅火遭嗆昏 神祕義消男抱救送醫 13:322020/08/06 社會 熟女人妻出軌6男想金盆洗手 遭情夫威脅賜他1碗毒湯圓 11:442020/08/06 社會 酒測求驗血變拒測 法官撤罰 04:102020/08/07 社會新聞 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 國道1小貨車爆胎翻覆 貓砂狂灑路肩 13:022020/08/06 社會 萬三關卡參1腳 16檔非電冒出頭 04:102020/08/07 證券．權證 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 00:022020/08/07 財經 《類股》華航業績拉高 航運股展翅 10:512020/08/07 財經 海神宮探路 2溯溪客沖走溺斃 04:102020/08/07 社會新聞 陸1兆抗疫特別國債到位 廣東504億、湖南225億 12:202020/08/06 兩岸 社會熱門新聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 實習生假冒主治醫師 手指伸入女患私處檢查慘了 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 害16人鉛中毒 硃砂供應商曝光 保證「不入藥」2年賣1.2公斤給盛唐 - 社會 台鐵田中站驚傳婦女跌落鐵軌 慘遭進站列車撞上 當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。