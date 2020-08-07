新竹縣一家按摩坊疑傳出情感糾紛傷害案件，一男一女送醫急救。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣湖口鄉一處按摩坊7日上午傳出傷害意外，疑似是有感情糾紛，1名女子全身浴血，由新竹縣消防局緊急送醫急救，另名男子身上亦有傷口，同樣送醫，詳情尚待警方釐清。

(中時 )