天使隊日籍球員大谷翔平今年確定不會再上投手丘，要專心打擊「單刀」作戰，手傷後回歸先發陣容擔任第四棒、指定打擊，首打席就敲出全壘打，為天使先馳得點，賽後總教練麥登(Joe Maddon)大力誇讚大谷，說他的揮棒是見過最漂亮的。

第2局大谷翔平面對水手先發投手華克（Taijuan Walker）的快速指叉球，敲成一發左外野方向的陽春炮，為天使攻下首分，大谷上一次先發是以投手身分上場，結果成績慘烈，賽後球團宣布他本季將專心在打擊，歸隊首戰大谷立刻用全壘打宣告，即使只剩球棒他也能有貢獻。

大谷翔平本季將專職在指定打擊，賽後天使教頭麥登對那支全壘打念念不忘，「這是我見過大谷最漂亮的一次揮棒，他相當專注，對自己的打擊很有信心，這是我這幾年來看過他最強勁的一次揮棒。」

而根據《Statcast系統》統計，他的擊球角度近乎完美，他在去年賽季降到6.8度，不過今年平均角度回到12度，如同他在2018年的新人球季一樣。總計此戰大谷3打數1安打，另有1次保送，轟出他本季第3支全壘打，打擊率1成67，另外值得一提的是，他本季敲出的5支安打中有4支長打。

天使先發投手邦迪(Dylan Bundy)對上水手丟出9局完投，僅被敲出4支安打、失1分，送出多達10次三振，助天使拿下勝利，這是他職業生涯第3次完投。

(中時 )