大陸交通運輸部6日印發《關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》（以下稱《指導意見》），其中有關開展時速600公里級高速磁懸浮列車研制和試驗的內容引發關注。到底600公里時速磁懸浮列車是什麼概念，大陸有了高鐵動車之後，為什麼還要研制速度更快的高速磁懸浮列車呢？

在打造融合高效的智慧交通基礎設施方面，《指導意見》提出，發展智能高速動車組，開展時速600公里級高速磁懸浮、時速400公里級高速輪軌客運列車研制和試驗等內容。

為什麼要研制高速磁懸浮列車呢？目前，高鐵最高運營時速為350公里，飛機巡航時速為800至900公里。時速600公里的高速磁懸浮恰好可以填補高鐵和航空之間的這段速度空白。

高速磁懸浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叄叄在接受媒體採訪時表示，按實際旅行時間計算，在1500公里運程範圍內，高速磁浮是最快的交通方式。以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁懸浮僅需3.5小時左右。

據報導，時速600公里高速磁懸浮試驗樣車6月在磁懸浮試驗線上成功試跑，標誌著大陸高速磁懸浮交通系統研發取得重要突破。在試驗樣車成功試跑的同時，5輛編組的工程樣車研製也在穩步推進中。按照計畫，時速600公里高速磁懸浮工程樣車預計在2020年底打造完成，將形成高速磁懸浮全套技術和工程化能力。

不過，也有多位大陸國內軌道交通專家對媒體表示，目前高速磁浮項目研發更多的是技術儲備。綜合成本、運力、市場、經濟意義等多種因素，它真正轉化為大眾交通工具，可能還有一段路要走。

(中時 )