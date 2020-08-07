美國之音報導，谷歌(Google)公司表示，已經撤下2500多個與大陸相關的YouTube頻道，這是該公司為在視頻分享平台清理虛假不實信息做出的努力。

谷歌表示，這些頻道在今年4月到6月間被移除，並稱其「持續調查與中國相關的協同影響力行動」。這是谷歌在有關虛假信息操作的季度公告中披露的，這些頻道通常發佈「非政治的垃圾內容」，但一個小的分類涉及了政治。

不過谷歌並沒有具體說明頻道名稱，也沒有提供其他的細節，但把這些視頻與推特(Twitter)發現的類似行為，以及社交媒體分析公司Graphika在4月觀察到的虛假信息活動聯繫起來。

北京方面過去曾否認傳播虛假信息的指控。

來自外國的虛假信息正在變成美國政界和科技界的一大擔憂。2016年美國總統大選期間，與俄羅斯政府相關的人員向社交媒體注入大量虛假信息。很多人正在為避免今年的大選出現類似情況作出努力，包括谷歌和臉書(Facebook)等。

與此同時，美中雙方就科技和社交媒體的緊張較量還在升級。8月5日，美國國務卿蓬佩奧宣佈擴大美國「乾淨網路」倡議，以確保美國的網路不受到中國共產黨政府的影響。

谷歌公司的這則公告還提到與伊朗和俄羅斯等國相關的活動。

(中時 )