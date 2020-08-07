民進黨高雄巿長補選候選人陳其邁7日在前鎮拜票。（陳其邁競辦提供／曹明正高雄傳真）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁7日提出「反貪汙跟反空汙一樣重要」，率先簽署「反貪切結書」，競總並將切結書送給其他兩位候選人。民進黨陳其邁感嘆地說，自己這次選舉幾乎沒有攻擊對手，希望國民黨選舉要有格調點。

李眉蓁競總7日直指陳其邁的父親陳哲男18年前涉及SOGO案關說；18年後跟陳其邁「親如兄弟」、「打虎親兄弟」的綠委蘇震清也因SOGO案涉貪，當時陳其邁都是立委，對父親無法切割，但對蘇震清隻字未提，則說不過去。

李陣營提出「反貪切結書」，李眉蓁本人當場簽下「貪汙放棄假釋」、「家人涉貪包政府工程就下台」、「所屬政務官涉貪就下台」等3項承諾，隨後由競總人員送給民眾黨吳益政及陳其邁，期盼兩人也可以簽署，向巿民承諾。

陳其邁7日一早到前鎮站路口拜票，他嘆道，自己這次選舉幾乎沒有攻擊對手，也不希望對手用抹黑來模糊選舉焦點，他向國民黨喊話，選舉還是要有格調一點，尤其國民黨也有黨員涉入這次SOGO案，主席江啟臣也應負起責任。

陳其邁反批，用他替同志助選的剪接畫面，不當連結影射，已經是抹黑。反觀江啟臣，除了提名的市長候選人抄襲作弊，對於涉貪的黨員，也有政黨主席的責任。他強調，選舉要保持格調，面對廉政是各政黨都要努力的。

(中時 )