「BEE 8 音浪DJ出道PK賽」真人秀正式上綫。這次嚴選六位百萬 IG正妹在節目中一較高下，其中最有人氣和話題是DJ PuiYi 糖糖，夾帶 IG 214萬粉絲即將來台推出新專輯，憑著28、22、32火辣身材白皙D奶，以及甜美外型擄獲大量男性粉絲。糖糖說：「自己因為在網路爆紅也喜歡音樂，透過音樂和粉絲互動讓自己更有成就感。」被問到人氣爆紅秘訣，她豪不扭捏地說：「就是要露奶啊，如果加上粉紅乳頭點擊會更高。」

被問到好身材桃花運會不會特別旺？她表示：「其實也沒有感受自己桃花運很好，因為平時很少出門，出門就是在工作，大家都很認真很專業不會想歪，自己也是很敬業的人注重演出的品質會對自己要求很高。」BEE 8 音浪DJ出道PK賽每周六晚上8點在The Wave Entertainment音浪娛樂的YouTube Channel播出。

DJ PuiYi 糖糖。（音浪娛樂提供）

DJ PuiYi 糖糖。（音浪娛樂提供）

(中時 )