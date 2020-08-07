中鋼(2002)第二季虧損收斂，每股淨損0.09元。第三季連續三個月盤價上揚、鋼品出貨量大增有助營運改善。中鋼並強化集團工程能力，發展離岸風電事業，其中，旗下興達海基首座100%國內產製水下基礎預計於下半年完成。

中鋼在綠能事業布局，有水下基礎製造及離岸風場開發兩大部分。中鋼總投資額68.42億元、持股100%的興達海洋基礎股份有限公司，規劃年產36~48座套筒式（Jacket）水下基礎；預計2019年底建置完成，2020年開始接單生產。目前正承製沃旭能源大彰化離岸風場之水下基礎，首座100%國內產製水下基礎預計於下半年完成。

中鋼轉投資中能發電股份有限公司，從事離岸風場開發，已通過遴選獲配300MW併網容量，預計2025年正式商轉。中鋼與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同成立中能發電以開發營運29號離岸風場，中鋼持股比例51%。中能發電目前已取得電業籌設許可，並與台電簽訂購售電合約(PPA)；正就場址地質與風能狀況持續調查中。

中鋼第二季在減少降價追溯與業外投資挹注，單季虧損縮小，稅後淨損14.07億元，每股稅後淨損0.09元。上半年稅後淨損36.63億元，每股稅後淨損0.24元，比去年同期轉虧。

中鋼第二季營收726.09億元、年減23.47%，毛利率降至2.64%，稅後淨損14.07億元，較第一季稅後淨損22.55億元，虧損減少37.6%，每股稅後淨損0.09元。

中鋼上半年營收1,505.28億元，年減21.23%；毛利率降到1.88%，稅後淨損36.63億元，每股稅後淨損0.24元。

中鋼預期第三季鋼市復甦，第四季可望迎來旺季。法人認為，中鋼第三季隨著連續三個月盤價上揚、鋼品出貨量大增，營運逐漸走出谷底，預期中鋼有機會於第三季開始轉虧為盈。

(時報資訊)