探針卡及LED設備廠旺矽（6223）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，在6月獲利持穩高檔下，推算第二季稅後淨利2.22億元、每股盈餘2.78元。累計上半年稅後淨利達3.66億元、年增達1.67倍，每股盈餘4.58元，雙創同期次高。

旺矽股價自6月中起發動上攻，7月27日觸及167元、創2007年8月初以來13年新高。近日股價呈現漲多拉回，今（7）日續開低走跌，9點半後調節賣壓出籠、股價放量摜壓下殺跌停，表現明顯疲弱。

旺矽公布2020年6月自結合併營收5.26億元，月增3.75％、年增16.11％，創歷史第4高。稅後淨利0.64億元，雖月減28.09％、仍年增達1.78倍，每股盈餘（EPS）0.81元，低於5月1.11元、優於去年同期0.28元。

以此推算，旺矽第二季自結合併營收15.53億元，季增14.21％、年增19.57％，改寫同期新高、歷史第3高。稅後淨利2.22億元，月增達54.17％、年增高達3.93倍，改寫同期新高、並創歷史第4高。每股盈餘2.78元，優於首季1.8元及去年同期0.56元。

累計旺矽上半年自結合併營收29.14億元，年增15.24％，續創同期新高。稅後淨利3.66億元、年增達1.67倍，每股盈餘4.58元、遠優於去年同期1.71元，雙創僅次於2011年的同期次高。

旺矽受惠5G及高速運算（HPC）晶片測試需求強勁，探針卡產能滿載，帶動今年營運成長動能暢旺，加上跨入先進半導體測試解決系統、高低溫測試系統的新事業營收貢獻規模持續成長，挹注毛利率及獲利提升，使獲利成長動能優於營收。

展望後市，在5G及高效運算相關測試探針卡需求持續強勁，且繪圖晶片測試板及探針卡出貨將逐季放量下，法人看好旺矽下半年營運持續暢旺。同時，蘋果新產品傳將採用mini LED螢幕，市場看好旺矽可望打入國內LED大廠的mini LED供應鏈，挹注營運成長動能。

(時報資訊)