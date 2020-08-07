雲林監獄受刑人從事自主監外作業，圖為在大埤鄉撈酸菜情形。（雲林監獄提供）

雲林縣人口老化，農業多年來缺工嚴重，勞動部去年開放農業外勞的幅度不如預期，雲林縣府擬與雲林監獄合作，使受刑人自主監外作業也能解決農田缺工的燃眉之急。

雲林縣農會總幹事簡明欽、縣府農業處長魏勝德、雲林監獄副典獄長楊戶政、雲林監獄作業科長、斗南鎮農會總幹事張燕容、西螺縣農會農業缺工業務承辦人員6日在雲林縣農會針對受刑人自主監外作業做意見交流。

魏勝德表示，縣長張麗善縣長重視本縣農業季節性缺工窘境，農業處積極媒合基層農會與雲林監獄合作，探求紓緩農田缺工的可行性。

雲林監獄副典獄長楊戶政指出，雲林監獄自106年度起辦理受刑人自主監外作業，遴選刑度較輕或已屆假釋之受刑人至監外農場服務，從事農務工作，開辦至今受刑人於監外表現良好。

楊戶政表示，該獄盼與在地農會合作改善雲林縣農業缺工的問題，至於上班工時、交通接送、薪資、加班、餐費可再充分交換意見。

針對基層農會困擾的自主監外作業契約是否能放寬，獄方表示，願向法務部矯正署洽詢研議後再行調整，使農忙採收期可彈性調整人力與工時。

簡明欽表示，縣農會將掌握各農會季節性缺工情形，例如近期斗六文旦屆採收期需增加人力的調度，讓各農會媒合需工的農場主人。

(中時 )