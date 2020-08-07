時代力量前黨主席徐永明捲入涉賄案，時力形象、聲譽重挫，時力決策委員會日前決議，決策委員總辭進行改選，據悉，黨副祕長高鈺婷、律師曾威凱、苗栗縣議員曾玟學等人有意參選決策委員。時力立法院黨團總召邱顯智今表態，將會參選決策委員，但不會參選黨主席，希望交由其他適合人選擔任黨主喜，盼新任主席能夠針對這次事件徹底檢討，積極推動黨務改革，讓社會能重拾對時力的信心。

時力決策會原本剩下11名決策委員，徐永明涉收賄案主動退黨後，決策委員會決議總辭，預計3周內進行改選，依據時力黨章，決策委員任期自西元的奇數年3月1日起2年，因此改選後的續任決策委員任期，將至明年2月28日，15名決策委員中選出新任黨主席。

對於黨內陸續有人表態投入決策委員選舉，邱顯智今受訪表示，看到陸續有年輕人表達要參與決策委員是非常好的現象，透過參與決策徹底檢討。此外，基於他是現任立委沒有逃避理由，將會參與決策委員選舉，同時也會鼓勵黨籍立委王婉諭、陳椒華參選，集體負起黨決策責任。

邱顯智強調，雖然參選決策委員，但他部會參選黨主席，希望能有其他專職人選來擔任，畢竟他現在擔任立院黨團總召，實在忙不過來。邱顯智期許新任黨主席，能夠積極面對黨務改革，讓社會大眾相信時力對清廉、反貪污的決心。

至於如何重拾民眾信心，邱顯智提到，決策委員總辭改選只是第一步，未來希望徹底改革，並從黨務做起，包括財務公開透明、廉政公約或紀律委員會強化；邱顯智說，以職業律師角度來看，黨內相關規定不夠細膩，紀律委員會應設置主委及研擬各種狀況處理準則。

此外，台北市議員林穎孟、黃郁芬不滿黨內放話文化，日前自行宣布退出時力，雖邱顯智表達慰留，不過，最後慰留失敗，對此，邱顯智表達非常遺憾。

(中時 )