The Beard (37 PTS) gets it to fall!#WholeNewGame on TNT pic.twitter.com/jbylkoyFFq — NBA (@NBA) August 7, 2020

「小皇帝」詹姆斯7日宣告鼠蹊右側痠痛缺陣，湖人面對同樣少了「忍者龜」韋斯布魯克(輪休)的火箭，自然難逃慘遭修理命運。靠著「大鬍子」哈登39分、12助攻與8籃板，火箭113比97轟翻湖人，看來湖人擺明要用排名賽調整了。

少了詹姆斯坐鎮，湖人前3節打得荒腔走板，不僅三分球投9中1，更發生18次失誤，打完前3節，湖人79比94落後並不意外，沒想到湖人末節竟靠板凳，一開始打出誇張10比0猛攻追上，眼見苗頭不對，火箭只好趕緊換上哈登。

哈登最後7分02秒拋投命中，幫助火箭總算結束長達5分鐘的得分乾旱期，接下來柯文頓、哈登及小瑞弗斯各進1顆三分球，換成火箭打出11比0小高潮回擊，領先差距重新回到15分以上，湖人總教練佛格早已放棄這場消化賽事。

火箭全場投進21顆三分球，其中哈登、麥克勒摩各有5顆，麥克勒摩攻下全隊次高20分，傑夫格林15分，豪斯14分，火箭目前43勝25敗，跟爵士並列西區第4；湖人則以庫茲馬21分最高，安東尼戴維斯17分、12籃板，卻有7失誤。

(中時 )