延攬前時力議員入民眾黨？柯：讓她們先冷靜一下 13:062020/08/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲7日參加員工親子日活動。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員黃郁芬、林穎孟日前退出時力，外界好奇身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲會否延攬2人加入民眾黨，柯7日表示，讓她們先冷靜一下，前時力黨主席徐永明都退黨了，她們幹麻退，覺得很奇怪。 黃郁芬、林穎孟退出時力，成為無黨籍北市議員，柯文哲今參加市府員工親子日活動，被問及會不會延攬2人加入民眾黨，柯說，「我覺得讓他們先冷靜一下，徐永明都退黨她們退黨幹嘛，我就覺得奇怪。」 (中時 ) #民眾黨 #黨主席 #市議員 #徐永明 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉貪LINE對話曝光 徐永明「這張貼圖」成檢調關鍵證據 07:542020/08/07 政治 時力決策委員改選 邱顯智表態參選但不選黨主席 12:132020/08/07 政治 水湳市場清運費調漲 攤商吐苦水 04:102020/08/07 地方新聞 崁頂放火馬 登錄無形文化資產 04:102020/08/07 藝文副刊 侯友宜指普篩是防線 柯P：必須要有數據 10:572020/08/07 生活 相信陳其邁財產僅13萬？柯文哲妙回「我佛慈悲」 網友笑翻了 11:482020/08/07 政治 社論／這樣的時力 還有什麼存在價值？ 04:102020/08/07 時論廣場 賴品妤遭黃國昌粉出征嗆靠爸 網友為「16萬」氣炸了 10:422020/08/07 政治 柯政碰壁 近半學校拒設智慧販賣機 04:102020/08/07 地方新聞 賴品妤轟黃國昌 只是怯戰神 04:102020/08/07 政治要聞 政治熱門新聞 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 聽到陳其邁財產僅13萬 柯文哲憋笑喊：我佛慈悲 網虧：失言 - 政治 涉貪LINE對話曝光 徐永明「這張貼圖」成檢調關鍵證據 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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