台北市議員黃郁芬、林穎孟日前退出時力，外界好奇身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲會否延攬2人加入民眾黨，柯7日表示，讓她們先冷靜一下，前時力黨主席徐永明都退黨了，她們幹麻退，覺得很奇怪。

黃郁芬、林穎孟退出時力，成為無黨籍北市議員，柯文哲今參加市府員工親子日活動，被問及會不會延攬2人加入民眾黨，柯說，「我覺得讓他們先冷靜一下，徐永明都退黨她們退黨幹嘛，我就覺得奇怪。」

(中時 )