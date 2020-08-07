蘇揆拍板機場入境不普篩，各界仍有不同看法。蘇揆上午表示，最近因為有境外移入案例增加，難免會有國人有不同建議，在經專家會議研判後，覺得目前所做的方法是世界上最好的。

入境普篩問題，昨在行政院會引起6都出席的首長及副市長討論，有人贊成，也有人持保留意見，台南市長黃偉哲表示，6都首長決定尊重中央的決定。

蘇揆上午在參訪行競科技受訪時說，台灣在防疫的做法被世界評比是第一名，而且受到很大的肯定跟鼓勵，這是人民跟政府通力合作，嚴謹遵守做到的，我們的做法都是經由專家會議，從各方面戰戰兢兢所做的科學決定，這個決定跟做法得到最好的成果，也經過實證，而實證也得到世界各國的肯定。

蘇揆說，最近因為有境外移入案例增加，難免會有國人有不同建議，在經專家會議研判後，覺得目前所做的方法是世界上最好的，成果也是世界上最好的，台灣一入境就要居家檢疫14天，14天後再加7天的自主管理，這樣的方法得到這樣的成果，我們會繼續維持。

(中時 )