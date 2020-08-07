◎排除境外陸生返台說法又變？ 蘇揆：保護同胞的因應措施

境外陸生返台急轉彎陷羅生門，陸委會暗示對岸設置政治障礙。但行政院長蘇貞昌上午出席活動受訪時說，是專家研判後採取的必要因應措施。

◎入境普篩是愚人的問題？侯友宜：全世界都在做

新北市長侯友宜多次向中央喊話對入境者全面普篩，被台北市長柯文哲指是「愚人的問題」，新北市長侯友宜7日強調，現在防疫關鍵就是阻絕於境外，他把很多專家學者意見給中央參考，全世界很多國家都在做入境普篩，但防疫打仗沒有二心，一定會繼續往前走，跟中央站在一起。

◎北市《遊說法》登錄掛零 柯：制度問題

台北市長柯文哲2014年競選時曾拋出「透明廉政公約」，宣示落實《遊說法》，結果上任5年7個月，柯市府的登錄紀錄為零。柯文哲7日表示，如果全台灣都有，只有北市掛零就是不對，但全台灣到現在只有400多件，這是制度的問題。

◎殺人犯酒駕假釋被撤銷 最高法院提釋憲

1995年高職夜校生羅敏曜持刀尋仇，卻認錯人殺死2名學生，他曾遭法院判處死刑，經5次更審後最後改判無期徒刑確定，2011年他獲假釋出獄不料因酒駕遭判刑2月，假釋遭撤銷，他逃亡後委由律師聲明異議遭駁，經抗告後，最高法院裁定停審並聲請大法官解釋。

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