國會SOGO貪汙收賄案，使得多位立委身陷其中，而時代力量前主席徐永明更因涉案，導致時力黨內動盪不安，引發「退黨潮」，高雄市議員黃捷也被詢問到對事件以及黨內去留的看法，黃捷最終決定是留下來一同打拚，今更在臉書曝光高市議會7月開議後，他接下來要努力的目標。

徐永明被控「期約受賄」後，裁定交保，卻有黨秘書長陳志明等5位決策委員到法院迎接打氣。時力台北市議員黃郁芬、林穎孟一起宣布退黨。同黨高雄市議員黃捷表示，尊重兩人決定，她正在了解黨內情況，思考後續發展。

黃捷下定決定後，6日在臉書上表示，她決定留下，並表示留下恐怕是比離開更加艱難的選擇，可能有許多人無法諒解，但希望支持者可以當她的後盾，讓她能在黨內繼續有勇氣ㄈ發表不同的聲音。

而黃捷今日在臉書再度發聲，時力風暴至今過了一週，接下來除了我們要捲起袖子更戮力於黨內改革之外，市政推動和地方服務更是不能鬆懈！該打起精神繼續打拼了！

(中時新聞網)