（康和證券參與AI金融科技協會，康和證券總經理邱榮澄（右三）期許為台灣的AI金融科技貢獻力量。圖／康和證券提供）

康和證券今（7）日指出，孕育台灣原生金融科技獨角獸，提升台灣金融科技產業，康和證券參與AI金融科技協會創立，與六所大學及科技公司結盟，打造「跨校、跨系、跨產業，全臺灣最大AI金融科技產學合作平台」。康和證券期許透過產學合作，結合理論與實務，發揮創新優勢，為台灣的AI金融科技貢獻力量，讓台灣的金融科技在世界發光。

彙集國內眾多知名大學及金融、科技業共同創立的AI金融科技協會，於8月7日舉行成立記者會；AI金融科技協會由普匯金融科技串連，結盟臺灣大學、臺北大學、東吳大學、臺北商業大學、高雄科技大學、臺北科技大學等六所大學，以及康和證券金融集團、上櫃研勤科技等，打造「跨校、跨系、跨產業，全臺灣最大AI金融科技產學合作平台」。

康和證券總經理邱榮澄表示，康和近年深耕金融科技，強化資訊基礎建設，以自行研發關鍵技術取代委外開發，已漸漸開拓出康和獨特的金融科技新藍海。如今年3月23日上線的逐筆交易制度，康和早在去年初就因應逐筆交易制度，提早一年發表採open source（開放源碼）自行研發完成的「證券電子交易系統」，該系統推出後引起同業券商及多家資訊服務商的關注，也吸引高頻交易的投資人成為康和的客戶，展現康和在建構高頻交易與程式交易系統的堅強實力。

事實上世界經濟論壇早在2015年，就已將 open source列入金融科技之中，全世界許多的大型金融機構，都在應用open architecture （開放架構）+open source（開放源碼） 發展金融科技，顯示康和充分運用最新的技術，走在世界趨勢的前端。

邱榮澄指出，行政院研擬的「大A+計畫」包括了5G、AI等尖端技術，顯然AI早已成為國家層級的議題。現階段康和亦正積極規劃引進AI深度學習、大數據等金融科技，將應用於股價預測系統，提供下單決策支援功能，希望建立康和成為最科技的券商，提供投資人最完善、最全面、最迅速的服務。所有金融科技的創新，都是來自客戶的需求，解決客戶的痛點。金融科技有助於把金融服務提供到社會的各個階層，而發展金融科技的終極目標，就是要落實普惠金融。

未來AI金融科技協會將以「培育跨領域通才」、「強化深度產學合作」、「提供法規調適建議」三大宗旨做為發展主軸，除了透過產學合作，培養出可直接受聘於金融機構所需的人才，還將推動產學跨業合作，落實AI與金融科技應用不同場景，協助商業轉化，衍生新創企業。同時，更將推動金融科技法規調適，結合學界共同研擬政策及法規建言，協助政府健全推動AI金融科技，打造更加便民的環境。

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