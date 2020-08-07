《菸害防制法》13年未修，導致電子煙、加熱菸等新型態菸品無從管制，販售行為變本加厲。國健署5月預告修正草案，提高吸菸年齡至20歲，並新增類菸品定義，加以規範新型態菸品。國健署表示，該署的立場是將電子煙、加熱菸都歸在類菸品，全數禁止。該草案日前預告期滿，國健署8月底前將送衛福部核定，預計9月送入行政院。

國健署5月底預告《菸害防制法》修正草案，2大重點為合法吸菸年齡從18歲升至20歲，並新增類菸品定義，藉此將電子煙等各種型態的產品入法，禁止製造、輸入、販賣、打廣告等。

值得關注的是，修正草案將原符合《菸酒法》的菸品定義修改，從以「菸草或代用品為原料製作」的產品，被改為以「菸草或其他含尼古丁以取代菸草的天然植物為原料製作」的產品，遭民團質疑是給加熱菸留了開放空間，讓加熱菸能歸在菸品，而非類菸品，以此比照紙菸的方式製造、輸入。

對於加熱菸的定位，國健署副署長吳昭君今出席「父親節為家人 爸氣戒菸」活動時表示，國健署的立場是將加熱菸、電子煙都歸在類菸品，全數都禁止。新版草案會這樣規定，也是為了避免每次新型態菸品推陳出新就要再修一次法。

然而，吳昭君表示，目前一切都還是未知數，預告期間各界意見非常多，有人贊成修法有人反對，另有人對包裝有意見，也有人反對吸菸年齡拉高。國健署會召開會議進行討論，預計在8月底前將修正草案送到衛福部，9月送入行政院。

(中時 )