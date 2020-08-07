教育部前日髮夾彎收回讓陸生回台決策，陸委會更將陸生無法來台責任推給陸方，在兩岸引起軒然大波。境外生權益小組今(7)日前往教育部門口抗議，指出已有大批陸生才剛買好機票，卻因政府突然反悔而無法回台，對此表達強烈譴責，並直指教育部身為高教最高主管機關，卻無法保障境外生受教權，已經嚴重失職無能。

境外生權益小組表示，教育部總是對外聲稱，在本次疫情當中，依據檢疫量能來考量如何讓境外生返台，指揮中心近期也提到，應依據疫情狀況和檢疫量能，不分國籍地開放境外生，沒想到教育部政務次長劉孟奇卻表示因「兩岸」政治考量，暫不開放陸生，與過往教育部和衛福部的堅稱全然相悖。

「因政治原因阻滯學生就學，無異於政治審查」，境外生權益小組提到，教育部作為學生和學校的主管機關，卻迫於其他部會的政治考量，讓渡了學生和學校權益，「台灣教育談何自主？」

境外生權益小組，教育部無法依據本職解釋，也請教育部訴求其他部會出面說明 ，為何號稱「民主」、「自由」的台灣，可以冠冕堂皇地給出因政治考量而限制某一國籍學生的說辭？「這是否意味著，未來也會有更多政治考量壓迫台灣教育的事件持續發生？」

境外生權益小組也在陳情時提出4點訴求：

1、教育部應積極協助各大學增加檢疫宿舍，並優先以檢疫宿舍作為境外生防疫安排。

2、教育部應專案補助境外生防疫費用，尤其是經濟狀況不佳之境外生。

3、政治考量不應剝奪學生就學權益，教育部應以教育專業考量進行決策。

4、教育部繼續不分國籍開放境外生，勿消極退守。

教育部教育副參事廖高賢則在接受陳情案後回應，陸生事宜屬於兩岸事務，決定權在於陸委會，教育部對此仍尊重陸委會的決定。

(旺報 )