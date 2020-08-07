新北市極為重視運動平權，今年更首創全國第一套符應108年課綱素養導向的「適應體育課教案教材」，讓特教老師與體育教師共同設計身障運動課程，讓孩子能與一般生一樣馳騁於運動場；新北市長侯友宜7日上午出席汐止青山國中小舉辦的身障學生適應體育暑期育樂營活動，與孩童一同遊戲、競賽。

侯友宜在活動上與身障生一起打地板滾球大賽、闖關活動，學生們以經驗取勝，也讓同學了解到，只要努力，每個人都有無限潛力。

青山國中8年級生廖彥碩說，適應體育比一般運動更為有趣，需要手腦並用，且大家為了更好的成績，會一起合作，間接凝聚向心力，他在遊戲中交到了許多好朋友，每個禮拜都很期待適應體育課。

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青山國中指出，此次活動包含「地板滾球大賽」、「羽球高手」、「命中紅心」，是暑期特別舉辦讓汐止各國小身障生參加的夏令營，共有汐止各國中、小等45名身障生參加。

新北市教育局指出，為了讓身障學生動起來，2018年便開始聘請「適應體育巡迴教師」至新北市各國中、小與體育老師編排「適應體育」課，截至今年已開發出16種適應體育課教案教材，未來將繼續擴大推廣，讓身障孩子都能與正常學童一起揮灑汗水。

(中時 )