澎恰恰昨(6日)召開記者會宣布破產，至於他主持的公視台語台《話山話水話玲瓏》是否受影響？公視力挺澎恰恰，表明不會換主持人。製作人曾再竹今表示，看見記者會新聞的第一時間即發訊息給澎哥。他由衷的說：「願公開承認自己疏失、並承擔責任，是真男人。會努力將節目做得更好，讓《話玲瓏》節目有機會可以長長久久，即是最好的祝福。」並肯定他對節目的付出及用心。

《話山話水話玲瓏》為每周四、五播出的塊狀節目，1季60集，目前第2季預計播到明年2月12日，至於第3季還會找澎恰恰主持嗎？公視電視台回應，「因節目是委製，一切遵循政府採購法，要看到時製作公司的提案才能決策」。

澎恰恰6日開記者會丟出震撼彈，承認因拍片錢洞越來越大不堪負荷，即日起宣布破產，欠下的金額高達2億4千萬，目前已經賣掉房產還了一半，他強調自己很有誠意要解決，希望能和債權人協商。

(中時 )