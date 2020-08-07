肇事逃逸的陳姓司機將拖板車開回警所。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區安明路4段一處十字路口，6日深夜11時45分發生死亡車禍，吳姓男騎士沿安明路1275巷西向東鑽出，撞上陳姓男子行駛安明路南往北的拖板車的左後方，吳男當場爆頭，送醫不治。陳姓司機未感覺撞車，繼續往北行，警方獲報，連夜將陳男找回，依過失致死與肇事逃逸移送台南地檢署偵辦。

吳姓男騎士6日晚間11時許騎車從安南區土城要返回公學路老家，卻在安明路1275巷與安明路十字路口遇上沿安明路南往北的拖板車，當時吳男路口閃紅燈，拖板車司機陳男路口閃黃燈。

兩車通過路口時，疑似皆未減速，吳男機車撞上拖板車左後方，頭、腳受重創，事後送醫宣告不治身亡。陳男則因未拖板車體積大又高速行駛，未有撞擊感覺，繼續往北行駛。

吳男親友無法接受他慘死拖板車下，在臉書粉絲頁發文「現在人已經死了，也要給個交代吧？」指責拖板車司機肇事逃逸，要網友幫忙提供行車記錄器畫面。

警方獲報後，調閱監視器畫面，依照拖板車牌找到車行，循線找到陳男，連夜叫他南下作筆錄，實施酒測值為○。

陳男7日凌晨3時許看完警方提供的車或錄影畫面，供稱拖板車體大，車禍發生時，毫無感覺有撞擊事故發生，才會持續開車北上工作。

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(中時 )