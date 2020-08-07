雖然那斯達克在本周天天創新高，然一系列日企出現不佳財報數據，以及美國今日即將公布非農就業數據，市場出現觀望情緒。

周五日經225指數晨收跌144點或-0.64%，為22273點，午休後擴大跌188點。東證一部指數跌3.56點或-0.23%，為1546點。

今日稍晚即將公布美國非農就業報告，市場預期七月的就業創造幅度將低於六月，顯示新冠大流行在美國的惡化。

半導體設備製造商勝高(Sumco)大跌9.7%，該公司預測1~9月淨利將下跌26.8%。

勝高的表現牽動市場對同業的預期，愛德萬測試下跌4%，Screen控股跌4.01%，東京威力科創跌3.2%。

資生堂大跌9.3%，該公司預期全年虧損和股利下滑。

尼康大跌8.32%，股價來到近20多年低點，該公司預期本財年營業虧損750億日圓。

疫情期間的居家熱門股任天堂上午上漲2.42%，該公司季度利益報出五倍成長。

(時報資訊)