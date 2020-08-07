疫情延燒再強化了WFH、LFH等宅經濟的商機。業者表示，全球需要Upgreat更新的NB/PC約有2~3億台，這波換機潮至少會延續到美國總統大選。主機板卡和NB相關業者，7月最新營收都再報佳音，技嘉(2376)7月營收報佳績，單月營收達81億元，月增14%，年增38%，7月單月營收創107年3月以來新高；累計前7月營收為462.4億元，年增35%。而華擎公布的第二季財報也一樣繳出亮麗成績，華擎第二季單季毛利率達21%，營益率達10.4%，EPS為2.75元，大幅優於去年同期。

業者指出，雖然全球整體經濟仍有隱憂，但是宅經濟意外觸動了電腦升級的大循環，這個現象是過去10年所未見。業者指出，早年每3年會有一次的NB/PC的「Upgreat cycle」，但自從手機和平板逐漸取代NB/PC功能後，「Upgreat cycle」帶動的換機潮就慢慢消失了。而今年在新冠疫情下，民眾在家工作開始發現自己的電腦已經沒辦法執行新的軟體，於是展開了強勁的換機潮，主機板、顯示卡、NB品牌廠都明顯看到營收的增加。從區域別來看，歐美等地區的換機潮最為強勁。

華擎同樣受惠於伺服器與主機板及顯示卡需求激增，第二季獲利亮眼，毛利率站上21％，營益率更達10.4％，比去年同期多出6.5個百分點，稅後獲利達3.31億元，季增77％，更比去年同期激增237％，EPS為2.75元，累積上半年稅後獲利為5.18億元，年增率達164％，上半年EPS為4.3元，在英特爾、AMD都有新品推出下，下半年還有旺季可期。

(時報資訊)