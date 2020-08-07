陳美君私聯粉絲訊息曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

22歲女偶像陳美君本來是女團BEJ48 Team B成員，去年8月她被爆私下聯繫粉絲，更說出金句：「哪個月低於一萬那個月就不見面了，我一開始說二萬是指稍微親密的關係」，被經紀公司開鍘並提告，最近訴訟結果出爐，陳美君因違約需付公司賠償金35萬人民幣，並支付律師費3萬，總計共罰38萬人民幣，約160萬台幣。

去年8月微博上瘋傳，一名化名為「傑克曼」的男子稱是陳美君的粉絲，從2016年起他開始和陳美君的小號聯繫，陳美君多次開腔要對方要錢，表示若對方給2萬人民幣（約10萬台幣），兩個人就可以進展為「稍微親密的關係」，但體諒對方經濟拮据，可以考慮「普普通通地交往」。

傑克曼爆料，後來因為他手頭緊，陳美君就開始對他不理不睬，還有傳言她另外新找到金主，事情爆發後，陳美君的經紀公司解除陳美君女團成員身分，並停止安排工作。據《澎湃新聞》報導，上海寶山區人民法院最近判決，認定陳美君因私聯粉絲、收取粉絲財物，違約行為成立，需支付賠償金及原告律師費共38萬，一審宣判後雙方都未上訴，本案已生效。

(中時新聞網)