花蓮、台東是台灣空氣品質最佳地區，但自昨（6日）傍晚起，天空突然灰濛濛的一片，空品也由良好轉為普通。一查發現，日本小笠原群島之一的西之島，上月火山爆發，火山灰飄來台灣，導致花東「天灰灰」。

根據環保署台東監測站資料顯示，昨天下午4點至晚上7點，SO2、PM10、PM2.5濃度都有略升趨勢；中央氣象局長鄭明典PO文，「這不是一般的空氣汙染」，他表示，西之島的火山灰一開始往西飄，後來轉北，這幾天再順著風向南下，幸好距離將近2000公里，抵達台灣時的濃度已被稀釋。

好消息是，火山灰影響預計7日起告一段落，東台灣可望逐漸恢復藍天白雲的好天氣，空氣品質也會轉佳。

網友說，「空氣真的超級糟糕」、「鹿野、關山一帶都灰濛濛的」、「往海岸山脈看，一片霧濛濛，以為要下大雨了！結果沒有雨」、「從花蓮往遠處看，海岸山脈和中央山脈確實灰灰的」。

(中時新聞網)