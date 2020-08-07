交通部長林佳龍上任後，提出「觀光三支箭」政策，其中第一支箭就是讓觀光局升格為觀光署，讓台灣「以觀光立國」。林佳龍說，目前立法草案已經通過，將趕在下個會期送審，審議通過後，最快明年就能正式升格。

林佳龍指出，台灣以觀光立國，升格一事朝野都相當支持，交通部也預計投入更多人員與經費，台灣觀光產值佔外匯收入只有約百分之2.5％，出去玩的民眾一年消費約8000億，進來卻只有4000億，呈現逆差。希望透過觀光署的升格做火車頭，落實「觀光立國」，讓觀光產值和品質都提升。

(中時 )