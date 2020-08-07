觀光局升格觀光署草案完成 林佳龍：期待今年能三讀通過 12:422020/08/07 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍說，期待草案能在今年三讀通過。（黃婉婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍上任後，提出「觀光三支箭」政策，其中第一支箭就是讓觀光局升格為觀光署，讓台灣「以觀光立國」。林佳龍說，目前立法草案已經通過，將趕在下個會期送審，審議通過後，最快明年就能正式升格。 林佳龍指出，台灣以觀光立國，升格一事朝野都相當支持，交通部也預計投入更多人員與經費，台灣觀光產值佔外匯收入只有約百分之2.5％，出去玩的民眾一年消費約8000億，進來卻只有4000億，呈現逆差。希望透過觀光署的升格做火車頭，落實「觀光立國」，讓觀光產值和品質都提升。 (中時 ) #觀光 #林佳龍 #通過 #台灣 #產值 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎戰立院新會期 力拼觀光署2021誕生 15:212020/08/06 政治 財報善盡義務否 董事停看聽 04:102020/08/07 產業特刊 AIoT智慧商家Ｘ精準行銷術：IMWC創新互動行銷系統發表會 10:082020/08/07 財經 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 00:022020/08/07 財經 高市府推智慧觀光 輕鬆串遊GO好玩 17:112020/08/06 寶島 自由化貿易到盡頭 中國GDP逆成長 09:002020/08/07 財經 朴子溪生態旅遊 法規待鬆綁 04:102020/08/06 地方新聞 台鐵推動修鐵路法 下會期闖關 04:102020/08/07 財經要聞 松柏嶺長春慈善賽 呂文德66桿逆轉奪今年第3冠、彭雄業餘組稱王 08:142020/08/07 體育 翻轉技職教育 重塑台灣競爭力 09:002020/08/07 財經 社會熱門新聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 實習生假冒主治醫師 手指伸入女患私處檢查慘了 - 社會 水電工17樓墜下 被2根細長鋼筋刺穿上身 竟意外成救命稻草 - 社會 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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