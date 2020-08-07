彰化夏日最大盛宴王功漁火節8月15、16日登場。（吳敏菁攝）

彰化夏日最大盛宴王功漁火節8月15、16日要登場，一起來品嘗王功最鮮美的珍珠蚵。（吳敏菁攝）

彰化夏日最大盛宴王功漁火節8月15、16日登場，彰化樂團宋德鶴熱情演出，先暖場。（吳敏菁攝）

彰化漁產多元豐富。（吳敏菁攝）

王功漁火節有百餘攤美食名產小吃攤位。（吳敏菁攝）

彰化夏日最大盛宴王功漁火節8月15、16日要登場！除了海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、王功光影燈祭等，更有備受期待千人烤蚵趣，加到4000名額，今年更首度推出海陸兩棲輕旅行及刮刮樂雙重送，結合王功美食地圖合作店家，消費滿200元兌換刮刮券摸大獎。

王功漁火節今天暖場，縣長王惠美表示，王功夕照是彰化昔日八大景之一，連續舉辦16年王功漁火節，人潮暴增，去年更是破紀錄，吸引數十萬人，海洋音樂季更打響「北貢寮、中王功、南墾丁」。這次加碼提供刮刮券，有機會兌換現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮，還可參加海洋音樂會摸彩，獎項包括Gogoro、Iphone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等。

王惠美表示，今年最新亮點「樂活輕旅行」，規劃7款在地特色十足的海陸兩棲旅遊路線，體驗當一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛、種植水耕蔬菜、認識羊咩咩、手作蕎麥麵、蚵藝DIY等多元活動，於8月10日上午10點開放網路報名。

去年掀起轟動的「千人烤蚵趣」今年大幅增加名額，18梯次每梯35組，提供近4000人參加，將於8月7日下午3點開放網路報名，品嘗盛名遠播珍珠蚵。

海洋音樂會首日邀請陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人ØZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴熱情演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈「屁孩」鎮、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋擔任壓軸表演。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，縣府爭取1億餘元經費整治王功漁港，環境大幅提升，王功漁港最大的特色是漁業資源相當豐富，有美麗的潮間帶、有海上蚵坪，這次暑假掀起報復性消費，漁會負責設立百餘攤美食名產小吃攤位，都可以使用三倍振興券，更加碼八吋以上的大型煙火秀。

(中時 )