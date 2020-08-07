日前，司法對去年「台南分屍案」作出判決，殺害張姓女友、再將屍體鋸成7塊棄屍的吳茂騰，歷審認定吳男有教化可能，判處無期徒刑，最高法院駁回定讞，引起社會譁然。

台南恐怖情人殺人分屍案，因法官認定吳嫌可教化逃死，判無期徒刑定讞。（本報資料照片）

涉嫌勒斃女友分屍的吳茂騰，前往大賣場購買清潔劑滅證。（翻攝畫面）

吳茂騰勒斃女友分屍後，還開著女友的汽車到洗車廠清洗乾淨。（洪榮志翻攝）

這起恐怖情人行凶「台南分屍案」，發生在2019年春節前夕的1月8日。長相斯文的30歲吳姓嫌犯，白天在螺絲工廠上班，與42歲單親媽張姓女友，因感情糾紛發生爭吵，張吳一氣之下勒斃張女，再分屍7塊棄屍，張女的就讀大學兒子發現母親失聯2周，報警協尋，警方曾找上吳男調查案情，但吳男卻謊稱多日未見張女，直到後來一天晚間找到張女的汽車，且有被清洗的痕跡，經報請檢方緊急拘提吳某，他才坦承殺人並帶警前往尋獲張女遺體。

吳男在警訊中說出犯案始末，他坦承，張女要與他人外出，他請對方不要去被拒，2人發生激烈爭吵後，失控勒斃張女，再外出購買鋸子，返家後在浴室將她的屍體鋸成6大塊，還分裝成2袋後，棄置於東區生產路一處草叢內。

吳某落網後，外貌斯文陽光的他，看來像是剛畢業的年輕大男孩，笑容也和善近人，卻在殺人後，還在臉書上分享購買牛排的直播頻道，讓警方懷疑他的殺人動機。警方調查，吳男2017年間與大他12歲的死者張女，透過交友軟體認識，兩人進一步交往後，吳男搬進張女承租房子內同居，剛開始張女的兒子也同住，之後因考上大學搬出，剩張女與吳男同住一屋。

1990年9月7日日本大學女生井口真理子失蹤。（中時資料照）

歷審認為，吳男受有良好教育，案發時亦有正當職業，收入全供己用，衣食無缺，也無何重大刺激情況下，只因被害人不願順其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，將被害人絞勒長達15分鐘以上，手段凶殘。法官認為，吳男狠心將張女肢解，棄置在野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認被告性格偏差，自私自利，對社會治安及家屬造成至為嚴重之傷害，但他坦認犯行非無教化之可能，尚無予永久與世隔絕之必要等一切情狀，最後竟然逃死，判處無期徒刑。

恐怖情人分屍女友鋸7塊 犯案地是30年日女井口真理子埋屍處 。

整起分屍還有更詭異的巧合之處，吳男勒斃女友的地點，正是29年前日本女大生井口真理子遭殺害後的埋屍處！1990年4月，日本女大生井口真理子獨自一人來台自助旅行，卻慘遭計程車司機劉學強殺害棄屍，震驚台、日。劉供稱他用十字弓行兇後，將其頭顱砍下放入塑膠袋，屍體則以床單包裹，分散在不同地點丟棄。警方在台南市一處空地開挖，挖出100多塊大小屍骨，證實就是失蹤的井口真理子，然而頭顱卻一直未能尋獲，不料30年後，同樣的地點又發生張女遭恐怖怖情人鋸成七塊後棄屍。

(中時新聞網)