新冠肺炎境外移入案例增加，台南市4日起各事業單位、機關團體室內必須戴口罩或保持社交距離，台南市長黃偉哲7日早上受訪時表示，台灣目前口罩供應無虞，如果真的造成影響，會建請中央把對外輸出的口罩調撥回來國內市場；至於入境是否普篩，黃偉哲說尊重中央的決定。

黃偉哲表示，在防疫期間，口罩產量從200萬、400萬到最後每天的供應量超過2000萬片，口罩的對外輸出也解禁了。目前為止，每天在全國大概有1萬7000人在居家檢疫或居家隔離，台南大概有650人，市府非常戒慎恐懼防疫，所以戴口罩是必要的。

近來各藥局、通路購買口罩民眾大增，有人說口罩恐供應不足，黃偉哲表示，目前口罩的配送系統應該是滿成熟的，所以如果真的有配送不足的狀況，市府會再調度，會再去瞭解狀況，但基本上台灣目口罩供應是無虞的，如果戴口罩政策造成影響，會建議中央把對外輸出的口罩調撥回來國內市場。

對於普篩議題，黃偉哲說，既然境外進來的人都要居家檢疫14天，或者是有症狀的需要隔離14天，那是不是需要說境外移入的人都要做普篩，這點他持保留的態度。

黃偉哲說，因為如果被這個病毒感染的人，在這14天內就一定會發病，不管有沒有徵狀，都一定會發病，14天後，也已經感染力應該就是沒有了。此外，要普篩的話，許多試劑的偽陽性、偽陰性，會造成許多判斷上的困擾，所以他不建議普篩。

黃偉哲最後也說，台南市跟新北市長侯友宜、台北市長柯文哲是一致的態度，就是「中央最後定調，我們就遵循，但是在未定調之前，我們還是可以建議」，基本上正面、反面的建議都有，但是最後中央定調是不入境普篩，就尊重中央的建議。

(中時 )