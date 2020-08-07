好市多父親節神禮來了！他一試成主顧，吸引3.4萬人狂讚。（圖／Ray Yang提供）

明天就是父親節，網友在臉書上分享，好市多買了藍芽耳機，被快90歲的老爸誤會是戴「助聽器」，耐心解釋完，便給老爸戴看看，沒想到一試就愛上，溫馨的互動吸引3.4萬人朝聖，網友狂讚，藍芽耳機長輩超喜歡。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，在好市多網購藍芽耳機，高齡快90歲的老爸竟誤以為是「助聽器」，還好奇問「怎一直戴著」，原PO聽完耐心解釋，這是無線的耳機，充電就能用，便遞給老爸聽看看，結果竟一試成主顧。

原PO表示，先前花了半年的時間，才教會老爸用平板電腦，因為每次教完之後，隔了幾天就都忘光光，而現在要教他用藍芽耳機，結果老爸一直點去WIFI。不過，老人家勇敢嘗試新事物很棒，為人子女更要有耐心教。

貼文曝光後，吸引3.4萬網友按讚，不少人留言狂讚，「很棒！勇於嘗試新事物！我家爸爸也是走3C 尖端！」、「我媽媽最近也愛上用無線藍芽耳機，長輩都超喜歡」、「值得鼓勵」、「心態好年輕，樂意接受及學習新事物，是好榜樣。」

(中時新聞網)