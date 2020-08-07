在川普政府施壓下，要求陸熱門社群影音平台抖音國際版「TikTok」必須出售給給美國公司後，而微軟也已證實正與TikTok母公司「字節跳動」進行收購TikTok在美、加拿大、紐西蘭以及澳洲等國的業務。不過，據外媒《金融時報》引述知情人士透露，微軟有意將收購TikTok業務擴大至全球，但這一傳聞已遭字節跳動否認。

在川普要求TikTok必須出售給美企、否則禁止在美營運後，微軟證實正與字節跳動進行收購談判，不過《金融時報》指出，微軟正在研究是否可將印度和歐洲等地區業務增加到這項交易中；不過據《商業內幕》引述知情人士透露，該報內容完全是錯誤的。

而據陸媒環球時報報導，對於微軟正尋求收購TikTok全球業務，字節跳動7日回應稱，這項消息不屬實。雖然雙方並未透露交易價格，不過據先前《CNBC》報導指出，價格約介於100億美元至300億美元之間。

此外，川普7日再針對TikTok與陸通訊軟體微信下重手，發布行政命令要求美企不得與字節跳動以及微信母公司騰訊在45天後進行任何交易，違者將被制裁；這也是川普先前要求字節跳動必須在9月15日前必須完成交易。

(中時新聞網)