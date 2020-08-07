台股周五(7日)未能延續前一日氣勢，電子權值股全面休兵，指數盤中一度下殺逾百點來到12791.18點，各類股幾乎都呈現下跌局面，僅電器電纜類股較為強勢，午盤類股指數小漲1%，其中燦星網(4930)漲近2.9%、大亞(1609)漲2.6%、華新(1605)漲幅亦1.9%，宏泰(1612)小漲1.7%，在今盤勢欠佳狀況下，相對亮眼。

自上周7月底開始，資金即開始湧入電器電纜類股，截至周五類股指數可望連8紅，人氣持續聚集，短天期均線多頭排列。

個股方面，周五表現強勢的大亞，股價自10.9元開始起漲，短線漲幅逾2成，主要是大亞看好太陽能市場商機，旗下有29座具售電收益的太陽能電廠，加上子公司心忠電業募資32億元，太陽能電廠布局持續收穫，而外資亦從周三起連2日買超共4037張。

老牌電纜股華新啟動6萬張庫藏股計畫、加上季報表現亮麗，第二季單季稅後淨利年增78.8%，每股盈餘0.87元，股價連日跳高向上衝，今盤中最高來到16.15元續創今年最高價，外資更是連續買超3日共16666張，在基本面有撐下，後續或有再向上空間。

燦星網公告7月合併營收9.37億元，年增8.45%，則是被外資連賣6天34張，自3月宣布處分燦星旅持股瘦身後，股價由8.8元往上至今天盤中最高10.95元，惟上檔賣壓仍高，追高宜慎。

宏泰在7月處分大園廠部分不動產，處分利益進帳約3億元，股價自10.9元向上翻揚，至今最高來到12.05元，站上所有均線之上，外資周四賣超32張。

(時報資訊)