安馳(3528)上半年營收創歷史新高、達25.73億元，年增31.04％，稅後淨利為1.1億元，亦創掛牌以來新高，並較去年同期成長18.81％，每股稅後盈餘1.68元，主要受惠今年半導體大廠資本支出增加，安馳上半年IC測試驗證平台出貨量明顯提升，以及新冠疫情帶動雲端運算及5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加。

安馳表示，上半年營收較去年同期大幅成長31.04%，主要在於今年半導體大廠紛紛提高資本支出預算，加速先進製程研發量產，及拓展新興應用領域，上半年Xilinx產品線在IC驗證平台及高階自動化測試設備出貨量較去年同期大幅增加4成以上。

安馳表示，上半年新冠肺炎疫情擴散，全球在家工作、遠距傳輸及防疫檢測需求大增，帶動公司雲端運算、AIOT及5G高速傳輸相關應用產品需求大增，其中雲端加速器、智能監測及大型5G通訊基礎建設方案出貨量增加最為明顯。

安馳進一步表示，下半年仍聚焦IC驗證平台、雲端運算、智能監測及5G傳輸等新興應用市場。其中在IC驗證平台方面，Xilinx新一代的ALVEO U50系列板卡，將開始進入試量產階段，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場；在雲端運算方面，Xilinx將推出新款的雲端及邊緣運算整合方案；在智能監測方面，ADI產品線將推出振動量測分析方案；而在5G高速傳輸方面，下半年Small Cell等相關終端及商用設備亦將開始進入量產。

(時報資訊)