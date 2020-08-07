康和證（6016）為協助孕育台灣原生金融科技獨角獸、提升台灣金融科技產業發展，宣布參與「AI金融科技協會」創立，與6所大學及科技公司結盟，打造跨校系、跨產業的全台最大產學合作平台，期許藉此結合理論與實務、發揮創新優勢，貢獻發展力量。

康和證總經理邱榮澄表示，集團近年深耕金融科技、強化資訊基礎建設，以自行研發關鍵技術取代委外開發，已逐漸開拓出獨特的金融科技新藍海。如去年初便因應逐筆交易制度，提前1年採用開放源碼自行研發「證券電子交易系統」，吸引高頻交易投資人成為客戶。

邱榮澄指出，世界經濟論壇2015年便將開放源碼列入金融科技中，全球許多大型機構均在應用開放架構及開放源碼發展金融科技，康和證「證券電子交易系統」除展現在建構高頻交易與程式交易系統的堅強實力，也顯示康和證充分運用最新技術，走在世界趨勢前端。

邱榮澄表示，行政院研擬的「大A+計畫」包括5G、AI等尖端技術，AI已成為國家層級議題。康和證現階段正積極規畫引進AI深度學習、大數據等金融科技，應用於股價預測系統，提供下單決策支援功能，希望成為最科技的券商，提供最完善、最全面、最迅速的服務。

而今（7）日正式成立的AI金融科技協會，由普匯金融科技串連結盟台大、北大、東吳、北商大、高科大、北科大等6所大學，以及康和證券集團及上櫃研勤科技，盼打造跨校系、跨產業的全台最大AI金融科技產學合作平台。

邱榮澄強調，所有金融科技創新都來自客戶需求、解決客戶痛點。金融科技有助將金融服務提供到社會各階層，終極發展目標是落實普惠金融，認為未來金融科技發展將是多元且多變的。

邱榮澄表示，康和證將扮演好企業社會責任角色，透過參與AI金融科技協會，串接起更深度的產學合作，並分享實務面應用，與學術面理論進行連結，配合主管機關法規鬆綁，共同開創無限創新可能。

(時報資訊)