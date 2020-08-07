今（7）日值得在台灣電影史上記上一筆！因為台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片《怪胎》正式在電影院線上映。兩年前利用iPhone 8 Plus拍攝盧廣仲《明仔載》MV的廖明毅，這一次身兼編劇、攝影師與導演三個要職，挑戰用iPhone拍攝劇情長片，背後的動力到底為何？又有什麼不為人知的幕後祕辛？為你揭曉。

電影《怪胎》導演廖明毅與片中飾演醫生的張少懷今日受邀，分別從導演與演員的角度分享用iPhone拍攝電影《怪胎》時的幕後故事。張少懷也是《怪胎》前導片《停車》的演員，前導片於第4屆FiLMiCFest影展打敗全球84個國家、超過1500部參賽作品勇奪世界首獎，特別值得一提。張少懷特別指出，用iPhone拍片的效率超高！他在拍攝時都會需要知道要拍紀個鏡頭，讓他有心理準備當天何時收工。而當他知道《停車》要拍140多個鏡頭，他就以為可能要拍攝很久，還跟家人分享可能會很晚回家（無法幫忙照顧小孩）。殊不知當天還沒吃到中午便當就收工，讓他驚嘆不已。另外，以演員角度來看，由於使用iPhone拍攝，攝影器材體積小、劇組人員精簡，在片場實際拍攝時在演員前面的工作人員相對少很多，也能讓他更專注。

《怪胎》導演廖明毅（右）與片中演員張少懷暢談拍攝甘苦談。（黃慧雯攝）

而在使用iPhone拍片已有不少經驗的導演廖明毅，在挑戰過使用iPhone拍攝音樂錄影帶、短片後，挑戰劇情長片又經歷哪些秘辛？

對於電影《怪胎》，雖然很特殊的是全程使用iPhone拍攝而成，廖明毅卻分享他有信心，去戲院看了十分鐘，觀眾就會忘記這是用iPhone拍的（更進入劇情裡）。他也直言，沒有電影會特別指出是使用哪些器材拍攝而成，那麼他為何又要挑戰使用iPhone拍電影長片呢？廖明毅明講，他期待「讓手機攝影成為電影拍攝的規格。」

2000年開始學習攝影的廖明毅提到，大學入學後就收到學校分發的DV(用磁帶錄影），當時他還覺得嗤之以鼻，認為這根本無法拍電影！但是當年「Dogma 95」電影運動證明使用DV拍攝電影是可能的，雖然拍攝的畫面不如一般電影那麼高，故事卻引人入勝、很好看。而電影之所以是電影，就是因為有資金的高門檻，以至於很多劇本無法獲得投資。這一次拍攝《怪胎》時他特別下修預算，讓電影有機會獲得投資。他發現，因為投資門檻降低，更有機會讓難以獲得大投資的劇本有機會被拍攝出來。他也舉例《逃出絕命鎮》、《厄夜叢林》都是小成本的作品，結果票房都超級亮眼，證實一些難以獲得投資人青睞的故事，也值得被拍攝。

談到電影《怪胎》的製作與拍攝，廖明毅則表示由於利用iPhone攝影，在前期勘景、拍攝期的劇組人力、設備費用、後製費用與時間都帶來優勢。這一次電影《怪胎》共使用3台iPhone拍攝而成，雖然有第4台備用機，但都沒有使用過。實際拍攝時半天就會備份一次檔案，一次備3份；3天會完整再備份一次，共歷時32天拍攝完成。收音則是採用電影等級收音設備，後期再將影音合併。

而使用iPhone拍攝的優點，廖明毅提到，事實上鏡位擺放可以更自由、對演員干預更少，能讓他們更專注，都是優點。不過由於電影敘事的必要，雖然有使用iPhone拍攝較為特殊的鏡位，但反倒容易出戲（觀眾會被鏡位帶走，去思考這是怎麼拍的，而無法入戲）而都把它剪掉了。兒也因為iPhone體積小，電影中有不少在捷運站拍攝的場景，擺在腳架上都會紀錄到列車經過的傳導震動，拍片時是利用沙包嘗試固定腳架，再加上後期進行將震動移除才能辦到，是實際拍攝上比較明顯的挑戰。

廖明毅提到，這一次挑戰用iPhone拍電影，目的就是期待讓手機攝影拍攝電影的一種規格。現在人人拿在手中的iPhone，其實可以媲美更專業的相機、攝影機。只是「攝影不是人人能學」，但是因為人人手上都有一台專業相機，只要認真用，就有機會變成專業攝影師。而若能將iPhone用得爐火純青，再回過頭來使用相機、攝影機（拍攝），攝影力就會大幅提升。

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好奇《怪胎》是怎樣的一部電影嗎？iPhone攝影到底能走到什麼境界？一起邀朋友走進戲院看看《怪胎》呈現的視角，讓它成為你的原力，激動你心底深埋已久的攝影夢、導演夢，讓你勇敢拿起手中的iPhone來拍出你心中的故事吧！

(科技)