9月份各大專院校學生將開學，台灣高鐵公司為因應開學返校需求，於9月6日至12日間規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生5折優惠專案、75折或88折車次外，期間每天南下、北上再加碼提供各1班指定車次，7天共增加14班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，8月10日凌晨零時起陸續開放購票。

高鐵表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作的便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期。

高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經高鐵公司公告符合大學生身分之證明文件以備查驗，網路查詢學籍證明恕不適用；如於驗票閘口或列車上抽查發現未符合規定，需進行補票，並加收票價差額的50％違約金。

高鐵8月1日起恢復每周1016班次旅運服務，提供旅客更充足的運能、便捷的旅運服務，配合「防疫新生活」運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、戴口罩，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

(中時 )