中信兄弟主場迎戰樂天桃猿，兩隊分別派出洋投德保拉與土投王溢正，皆為左投，德保拉目前正處9連勝高峰，今日力拚先發10連勝；而王溢正本季對上兄弟拿下3勝、沒有敗績，上一次兩人同場先發是由王溢正拿下勝投，今日鹿死誰手還很難說。

德保拉狀況正好，拿下9連勝成為其他3隊的夢魘，他本季對上樂天5場拿下3勝2敗，對戰自責分率為偏高的4.97，上一次對樂天吞敗是5月10日，當時主投5局失2分，從下一戰起開始了德保拉9連勝之旅。而德保拉上一場先發對富邦悍將，僅投5局用球數就破百，被敲6支安打、失1分，無關勝敗收場，今日他要再度挑戰10連勝。

而王溢正今年整體成績不算好，但他先發對上兄弟總是有一套，本季4場對戰，雖然自責分率6.85偏高，但戰績3勝0敗，相當有壓制力。不過他近4場先發最多僅投5.1局就退場，用球數偏高也是他要面對的問題，球隊牛棚也要隨時待命。

(中時 )