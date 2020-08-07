總統府今舉行員工親子日，超過1100多人參與，打破歷來總統府員工親子日參與人數；蔡英文總統笑說，今極具挑戰性，因為接下來她將與副總統賴清德與員工們合拍100多組照片。

總統府今舉行「109年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，由總統府員工與家人共同參與擠爆現場，蔡總統當場發給2歲以下的小朋友一個大紅包。

蔡總統致詞時指出，今天是一年一度的家庭日，總統府算是「有大有小」，而且「小的最大」。除了有領紅包的小小朋友，還有四處跑、四處玩的大朋友，看起來很熱鬧。

總統說，有的小朋友已經連續來了4年，今年是第5次來，從以前是抱在懷裡的小嬰兒，到現在可以四處跑來跑去，能夠看著他們長大，她很高興能夠見證跟參與這個過程。

總統表示，今年受到疫情影響，很多活動都無法舉行，但在今天，我們還能夠在總統府舉行一年一度的「家庭日」，都要歸功於防疫工作的落實，包括全體國人的配合以及工作團隊的努力，才能有這樣的成果。

總統除感謝所有防疫人員的辛勞，也告訴大家，應該珍惜可以相聚在一起的機會。她特別感謝所有同仁的家人，因為有他們的支持，才能讓同仁們全心投入工作。

總統說，不論是在總統府，或是在國安會，每一位同仁都是兢兢業業、時時刻刻在為這個國家努力。她要告訴所有的家人們，你們絕對可以以在總統府工作的家人為榮。她也希望大家能繼續在總統府這個大家庭，為國家做更多的事情。

總統指出，今天是個極具挑戰性的一天。今年有85組三代及四代家庭來到現場，而且參加人數超過1,100人，這是有史以來，參加人數最多的一次。她很高興能跟大家一起合照，一起見證大家成長的過程，並感謝大家這麼踴躍參與家庭日的活動。

總統也提到，今天還有19個未滿1歲的新生兒，這也表示我們的同仁有在努力響應政府鼓勵生育的政策。她強調，總統府做為全國最矚目的機關，更要努力生產，希望總統府將來的生育力是所有機關裡面最高的，也是大家共同努力的目標。

總統表示，政府有一個政策是「0到6歲，國家一起養」，這個政策，我們一定貫徹到底，讓大家在生兒育女、工作的同時，家庭與工作都能夠周全。

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(中時 )