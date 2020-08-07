針對陸生返台就學政策大轉彎，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今受訪表示，如果開放陸生可以來台，還會涉及所謂的小明們開放問題，對政府而言會有標準是否一致問題，一旦各級防疫能量目前可能還無法負荷，相信再過一段時間，相關限制會慢慢解禁。

鄭運鵬指出，若此時開放陸生來台，至少會馬上多出5000至1萬人，除了會有14天隔離的經濟負擔，也會造成台灣防疫上行政負擔，而且若開放陸生來台，同時一併開放所謂的小明們，目前各級防疫能量可能還無法負擔，政府必須總體考量。

鄭運鵬說，造成開放破局除防疫量能考量，還包括政治因素，像是中國中央及地方政府很明確也對來台學生的證件提出政治條件，例如台灣校方發出的入學和錄取通知書上，不能有「國立」名稱，連校方官章也不能有相關文字，甚至要求不能有出現中華民國日期，某些地方也要學生先簽署一個大陸同意書等，都是大陸各級政府製造的政治障礙。

對於何時開放陸生及小明們來台，鄭運鵬認為，還要再過一段時間，政治問題少一點，防疫工作周全一點，就能慢慢解禁，如同先前的包機返台，最後也都可以解決。

另外，有國人違法擔任大陸社區主任被法院判決無罪，內政部要上訴。鄭運婆說，這是明確國人擔任大陸地方政府職務的案例，相信內政部和陸委會對於那些職務是否為大陸各級政府的公務人員，會比法院更清楚，因此支持上訴決定。

鄭運鵬提到，近年來政府修訂國安五法，就是因為特殊的兩岸關係，造成過去連共諜都無法用內亂或外患罪判決，這很不合理，如果法院認為大陸社區主任吳攝國安問題，是可以擔任的大陸公職，未來大陸將可以利用這樣身分聘用台灣人，相信這個觀點是國人無法接受的。

(中時 )