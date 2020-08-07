香港天后「Sammi」鄭秀文，去年４月老公許志安驚爆出軌風波，震驚港台演藝圈，事後她選擇原諒並表示「夫妻一起面對」，未料日前卻突然無預警在IG發文「別離就在某天某時」，也引起網友議論是不是婚姻在次亮起紅燈，但其實是她在擔憂養了多年的愛犬健康狀況。

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Lucky 這個坐姿已經是極限，而且動作非常緩慢，（眼袋仔很明顯啊！）坐起來一會兒，就會非常非常累的倒到地顫上，但lucky仔總是會儘力地嚐試再嚐試，有時會撞傷自己，所以我們必須時刻守著。Lucky 年紀很大，但意志亦大。牠不會說話，但牠的身體體語言顯示出精神意志很大。 這幾天精神不算特別好，一向貪吃的牠，也吃不多啊！以前很吸引到牠的榴連，現在看到也沒大興趣。 特別懷念牠很貪吃的表情。❤️😌☺️ #珍惜每一天的相處 #別離就在某天某時 #心境跟著牠走😌 #曾經照顧老狗的朋友們或者現在正在照顧老狗的朋友們一定明白起起伏伏的心境

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鄭秀文和許志安結婚多年，兩人雖沒有小孩，但卻養有一隻毛小孩Lucky，不過由於Lucky年紀相當大，常常坐一下就會累到癱在地上，另外動作也非常緩慢，可以看出健康每況愈下，尤其這幾天精神不算特別好，連一向貪吃的牠也食慾不振，甚至連過去吸引牠目光的榴連，即便看到也沒太大興趣，讓鄭秀文感嘆：「特別懷念以前牠貪吃的德性」。

或許知道Lucky年世已高，相處時間也越來越短，鄭秀文感嘆表示：「珍惜每一天的相處，別離就在某天某時」，對此許多藝人好友也紛紛留言打氣，希望Lucky能恢復昔日朝氣，並陪伴鄭秀文長一點時間。

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(中時新聞網)

#鄭秀文 #Lucky #許志安