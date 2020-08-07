香港天后「Sammi」鄭秀文，去年４月老公許志安驚爆出軌風波，震驚港台演藝圈，事後她選擇原諒並表示「夫妻一起面對」，未料日前卻突然無預警在IG發文「別離就在某天某時」，也引起網友議論是不是婚姻在次亮起紅燈，但其實是她在擔憂養了多年的愛犬健康狀況。

鄭秀文和許志安結婚多年，兩人雖沒有小孩，但卻養有一隻毛小孩Lucky，不過由於Lucky年紀相當大，常常坐一下就會累到癱在地上，另外動作也非常緩慢，可以看出健康每況愈下，尤其這幾天精神不算特別好，連一向貪吃的牠也食慾不振，甚至連過去吸引牠目光的榴連，即便看到也沒太大興趣，讓鄭秀文感嘆：「特別懷念以前牠貪吃的德性」。

或許知道Lucky年世已高，相處時間也越來越短，鄭秀文感嘆表示：「珍惜每一天的相處，別離就在某天某時」，對此許多藝人好友也紛紛留言打氣，希望Lucky能恢復昔日朝氣，並陪伴鄭秀文長一點時間。

(中時新聞網)