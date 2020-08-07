中共全國人大常委會明（8日）起一連4日在北京開會，將處理香港延後立法會選舉的空窗期問題。港區人大今啟程赴京。基本法委員會副主任譚惠珠認為，人大會作出決定，將本屆立法會任期延長一年，並根據2016年常委會作出的《基本法第104條的解釋》，認真考慮被DQ人士能否續留議員職位。據報，多名港區人大都有提交意見，多數不容許被DQ的4名現任民主派議員延任。

即將列席人大常委會議的譚惠珠接受《星島日報》訪問時表示，支持政府因應疫情將今次立法會換屆選舉押後一年，指人大應作出決定，將第6屆立法會任期延長一年。她說政府提請人大常委會決定如何處理立法會真空期，常委會有兩個途徑解決，一是解釋法例，二是用人大常委會的決定。

她認為這次人大常委會基本上沒有解釋的餘地，因《基本法》69條已清晰寫明：「香港特別行政區立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期四年。」因此應用人大常委會決定去處理真空期，而根據《憲法》第62條第十四項，全國人大有權決定特區的設立及其制度，所以人大常委會有權將第6屆立法會延期。

至於早前被選舉主任DQ的四名現任議員應否延任，譚惠珠引人大常委會於2016年11月7日作出的《基本法第一百零四條的解釋》，當中第三段原則提到：「香港基本法第104條所規定的宣誓，是該條所列公職人員（包括立法會議員）對中華人民共和國及香港特別行政區作出的法律承諾，具有法律約束力。宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人作虛假宣誓或者在宣誓之後從事違反誓言行為的，依法承擔法律責任。」她說，常委會會根據上述第三段原則，認真考慮早前有關已被選舉主任取消參選資格的人士，是否能繼續立法會議員的職位。

譚惠珠又說，若人大常委會認為要重新宣誓，應根據《宣誓及聲明條例》第19B條，由立法會主席監誓。當中，誓言內容已包括盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公、為香港特別行政區服務，而遵守法律已包括《香港國安法》。

譚惠珠將會同人大常委譚耀宗及6名港區人大今早上京，消息指，各港區人大代表都有就如何處理真空期給予意見，當中大部分人提出不容許遭DQ的4名現任議員延任。全國政協副主席梁振英亦認為，現任議員被DQ，顯示他們不適合擔任立法會議員，不應成為「真空期」內議員，這是邏輯問題。

(中時 )