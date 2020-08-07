日前國民黨主席江啟臣質疑民進黨籍高雄市長候選人陳其邁申報財產，存款竟只有13萬明顯不合理，被陳其邁反過來質疑江啟臣從政數年存款、投資、證券價值增加2500萬。對此江啟臣今天表示，陳其邁作為候選人，面對外界質疑其財產狀況有責任解釋清楚，而不是又反過來指著別人議論。

江啟臣今天出席國民黨營隊接受媒體聯訪時表示，他自從2010年擔任新聞局局長以來，財產都是公開的，大家都可以查，每個從政者的財產狀況都必須攤在陽光下讓各界檢視，希望陳其邁面對外界質疑時也應該說清楚，擔任候選人本就應該接受選民檢驗，加上蘇震清涉嫌收賄爆發後，外界質疑這是否是民進黨系統性貪腐，所以陳其邁也應講清楚。國民黨也會用同樣標準檢視自己黨內同志，所以這次才會用比過往更高的標準收押就停權。

另外立法院可能在八月中召開臨時會，執政黨重點在追加紓困預算，對於國民黨團的規劃方向，江啟臣表示這部分先請黨團評估，尊重黨團規劃。

而美國衛生部長下周來台，同時解放軍將在舟山海域軍演，美陸之間競爭衝突越演越烈，對此江啟臣說，隨著美國大選逼近，這類衝突會越來越多，執政黨要設法因應，蔡總統與國安高層要非常謹慎面對，因為這不僅是兩岸之間的事情，還涉及美國與大陸之間的競爭，蔡英文的任何回應都應以台灣安全與人民保障作為依據。

(中時 )