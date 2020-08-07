全球經濟要從新冠肺炎(COVID-19)疫情的危機中再起，有很多種可能的走勢。眾人最期待的當然是V形，其次是U形，曇花一現的W形和大家都很害怕的L形則是最糟的情況。最新經濟學人智庫進行問卷調查及分析，並由數據分析領導者SAS提供技術支援的《全球商業晴雨表》(Global Business Barometer, GBB)結果顯示，到6月下旬為止出現「U」型復甦的可能性依然存在。

在所有企業高階主管中，醫療業領導者對新冠肺炎之後的經濟復甦最為樂觀。醫療業高階主管是跨所有產業最樂觀的，他們堅信市佔率、營運靈活性和獲利能力都會「略為提升」，此外對營收成長也同樣樂觀。不出所料，醫療和製藥公司也名列於宣稱將略為提升或大幅提高投資或業務支出的公司名單之中。這些資金大多將投入到關鍵療程或前線設備的研發，以及藥物採購或銷售通路的投資。

6月全球經濟的整體晴雨表指數來到-16.8點，是最接近正指數的一次。其中拉丁美洲和亞太地區的受訪者反應最樂觀，北美地區受訪者對全球和區域經濟的看法則與上一次相去不遠，中國是第一個由黑翻紅的經濟體：中國企業高階主管對中國經濟的三個月展望在6月轉為「稍微好轉」，雖然還是只有+2.0點，但中國仍是《全球商業晴雨表》(GBB)從4月開始第一個出現正指數的經濟體。整體變化與先前的GBB (展望指數為-21.9點) 有明顯對比，是調查的12個主要經濟體中差距最顯著的。

其次，GBB的調查也顯示:企業高階主管皆認為，擁有「更高的數位靈活性」，生存機會越大。而其代價是科技公司比其他領域主張增加支出的傾向更高；高階主管認為，擁有「更高的數位靈活性(Digital Agility)」是讓公司取得更多恢復力的主要機會，但策略性規劃與企業永續性則排在名單中的最後幾名。「數位靈活性」獲選為最具價值的投資機會，在所有能讓公司提升靈活性的方法之中，「更高的數位靈活性」獲50.1%，受訪者選為最具價值的投資機會。緊接在後的是占45%的「更優質的客戶體驗」，以及占42%的「提升產品創新度」。

(時報資訊)