台股今早電子權值股全面休兵，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)等權值股都翻黑，大盤指數拉回近百點，但仍力守5日線之上。日盛上選基金經理人張亞瑋表示，此波係由資金推動台股多頭行情，盤面輪動轉佳，多頭趨勢未變，盤面主軸放在趨勢成長最明確的產業，全球關注疫情重新恢復警戒，本波疫情擴散但致死率大幅下降，各國疫情仍未緩解，指數上漲過程中，可能會受到干擾，因美國科技股帶領那斯達克指數頻創新高，有利台灣電子股上攻，建議投資人回檔布局。

張亞瑋指出，7月雖然全球COVID-19又見升溫跡象，惟在全球央行資金寬鬆及政府財政刺激政策支撐下，全球股市維持強勢，台股亦續創新高。就產業面觀察，半導體龍頭法說會中透露下半年高速運算、AI、5G基站及手機等領域，仍持續支撐高階製程需求強勁，更進一步上調資本支出。

張亞瑋分析，全球對於高階晶片運用在高速運算領域的需求維持強勁成長，相關的IC設計及上游半導體供應鏈，皆有機會隨之高速成長，由AI及5G帶動的產業趨勢也愈來愈明確。市場反應明年基本面獲利回升，以及資金面效應，本益比調升不斷，可有效支撐趨勢明確族群走揚。後續產業觀察重點，以半導體上游受惠HPC、AI、5G相關為首選，搭配疫情好轉或資金外溢帶動的蘋果新品相關供應鏈、資產營建、手機新規格零組件、伺服器新平台、及散熱族群等。

(時報資訊)