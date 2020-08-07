彰女吳宇晴（右）、郭瑋羽（左）都拚上台大。（吳敏菁攝）

彰化女中成績亮眼，200位同學參加109年大學指考，其中125位錄取國立大學，25位錄取台、成、清、交、政五所知名大學。總計今年596位畢業生，除了1位參就青年就業領航方案，先就業試探再升學，其餘595位均錄取大學，334位錄取國立大學，將近6成。

指考錄取台大國際企業學系的吳宇晴，彰興國中畢業，學測時以58級分錄取台大外文系，她說曾參加台大的管理學院營隊，對商管群更有興趣，再拚指考。

而這次指考數學特別難，宇晴還考了100分，她說，每天都演算數學題目，不懂一定追究到懂，建議準備指考商管群同學，英文及數學兩科一定要加強，宇晴除了數學100分，英文也考了近86.75分佳績。

指考錄取台大資訊管理學系的郭瑋羽同學，陽明國中畢業，學測時考了57級分，未錄取心目中理想大學，再準備指。她說，學測時英文只考13級分，把重心放在加強英文，卯起勁來，把大學入學考試中心頒布的六級常用7000單字表都背起來，英文考了79分。瑋羽指考數學也考100分。

校長陳香妘表示，吳宇晴、郭瑋羽原都就讀三類組班，指考轉考商管群，數學都考100分，為錄取理想科系的一大助力。過去高二社會組數學只有一個版本，108課綱中高二社會組數學分為A版與B版，若志在商管科系，可就讀社會組選擇A版數學，符合大學相關科系能力需求。

(中時 )